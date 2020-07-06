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Бюллетень (출사표)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-06


Режиссёр: Хван Сын Ги, Чхве Ён Су

Сценаристы: Мун Хён Гён

В ролях: На На, Пак Сон Хун, Ю Да Ин, Хан Чжун У, Ан Нэ Сан

На экранах: со 2 июля 2020 г.

Количество серий: 32 серии


Сериал «Бюллетень» (출사표) повествует об истории 29-летней кореянки Ку Сэ Ра. Девушка родилась в бедной семье, у неё нет большого состояния и хорошего образования за плечами. Однажды она узнаёт о должности депутата муниципального собрания и становится представителем одного из столичных округов, чтобы вывести на чистую воду нечистых на руку чиновников.

Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
Бюллетень (출사표)
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