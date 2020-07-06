Японским экспортным ограничениям ровно год
2020-07-06
#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-06
Режиссёр: Хван Сын Ги, Чхве Ён Су
Сценаристы: Мун Хён Гён
В ролях: На На, Пак Сон Хун, Ю Да Ин, Хан Чжун У, Ан Нэ Сан
На экранах: со 2 июля 2020 г.
Количество серий: 32 серии
Сериал «Бюллетень» (출사표) повествует об истории 29-летней кореянки Ку Сэ Ра. Девушка родилась в бедной семье, у неё нет большого состояния и хорошего образования за плечами. Однажды она узнаёт о должности депутата муниципального собрания и становится представителем одного из столичных округов, чтобы вывести на чистую воду нечистых на руку чиновников.
2020-07-06
2020-07-06
2020-07-06
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