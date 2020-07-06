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Танцовщицы (5) 잘 가

#Говорим как герои сериалов l 2020-07-05

Говорим как герои сериалов

Диалог недели

이태선(Ли Те Сон)： 정말 안 데려다줘도 돼? 

Тебя точно не надо провожать до дома?

김시은(Ким Си Ын)： 응. 

Нет, не надо.

이태선(Ли Те Сон)： 차비 줄게. 

Я дам тебе денег на проезд.

김시은(Ким Си Ын)： 됐다. 내도 돈 있다. 개않다.

Да нет, у меня есть деньги. Не надо.

이태선(Ли Те Сон)： 그럼...잘 가.

Ну ладно, пока.


Фраза недели

잘 가

[Чал-га] 

Пока


Грамматика 

잘 – наречие, которое означает «хорошо». 가다 – глагол, который переводится как «идти». 가 – форма повелительного наклонения разговорной речи. Все вместе получается 잘 가. В Корее данное выражение употребляют, когда прощаются с друзьями.


Внимание

☞ в форме разговорной речи : 잘 가

☞ в форме неофициально вежливой речи : 잘 가요

☞ в форме официально вежливой речи : 잘 가세요, 잘 가십시오


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