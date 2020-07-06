Танцовщицы (5) 잘 가

Японским экспортным ограничениям ровно год
2020-07-06
#Говорим как герои сериалов l 2020-07-05
Диалог недели
이태선(Ли Те Сон)： 정말 안 데려다줘도 돼?
Тебя точно не надо провожать до дома?
김시은(Ким Си Ын)： 응.
Нет, не надо.
이태선(Ли Те Сон)： 차비 줄게.
Я дам тебе денег на проезд.
김시은(Ким Си Ын)： 됐다. 내도 돈 있다. 개않다.
Да нет, у меня есть деньги. Не надо.
이태선(Ли Те Сон)： 그럼...잘 가.
Ну ладно, пока.
Фраза недели
잘 가
[Чал-га]
Пока
Грамматика
잘 – наречие, которое означает «хорошо». 가다 – глагол, который переводится как «идти». 가 – форма повелительного наклонения разговорной речи. Все вместе получается 잘 가. В Корее данное выражение употребляют, когда прощаются с друзьями.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 잘 가
☞ в форме неофициально вежливой речи : 잘 가요
☞ в форме официально вежливой речи : 잘 가세요, 잘 가십시오
2020-07-06
2020-07-06
2020-07-06
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