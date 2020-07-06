Танцовщицы (5) 잘 가

Диалог недели

이태선(Ли Те Сон)： 정말 안 데려다줘도 돼?

Тебя точно не надо провожать до дома?

김시은(Ким Си Ын)： 응.

Нет, не надо.

이태선(Ли Те Сон)： 차비 줄게.

Я дам тебе денег на проезд.

김시은(Ким Си Ын)： 됐다. 내도 돈 있다. 개않다.

Да нет, у меня есть деньги. Не надо.

이태선(Ли Те Сон)： 그럼...잘 가.

Ну ладно, пока.





Фраза недели

잘 가

[Чал-га]

Пока





Грамматика

잘 – наречие, которое означает «хорошо». 가다 – глагол, который переводится как «идти». 가 – форма повелительного наклонения разговорной речи. Все вместе получается 잘 가. В Корее данное выражение употребляют, когда прощаются с друзьями.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 잘 가

☞ в форме неофициально вежливой речи : 잘 가요

☞ в форме официально вежливой речи : 잘 가세요, 잘 가십시오



