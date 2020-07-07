Дата рождения: 18 февраля 1985 г.

Рост: 183 см

Вес: 70 кг

Дебют: фильм «Ссанхвачжом» (쌍화점), 2008 г.





Актёр Пак Сон Хун (박성훈) родился 18 февраля 1985 г. Детство провёл в городе Квачхон провинции Кёнгидо, где окончил школу иностранных языков по профилю «французский язык». По окончании школы последовала учёба в университете медиа и искусств Тона. Актёр дебютировал в 2008 году, приняв участие в фильме «Ссанхвачжом» (쌍화점). Первый сериал с его участием – «Овощной магазин холостяка» (총각네야채가게) – вышел в 2011 году. Пак Сон Хун за всю свою карьеру снялся ещё в четырёх фильмах («Чон У Чхи» /전우치, «Кончжиам» /곤지암, «Высшее общество» /상류사회, «Запретная мечта» /천문:하늘에묻는다) и семнадцати сериалах телеканалов KBS2, MBC, SBS, tvN («Правосудие» /저스티스, «Бюллетень» /출사표и др).