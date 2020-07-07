Компания Littleone делает воспитание детей легче

ⓒ LITTLEONE

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику.

Сегодня мы представим вам компанию Littleone (리틀 원), которая помогает воспитывать детей простым и «умным» образом. У микрофона – президент компании г-н Ли Бён Гю.





Компания Littleone основана в 2017 году с целью разработки устройств для ухода за детьми на основе Интернета вещей. С помощью решений для «умного» воспитания мы стараемся сделать так, чтобы даже начинающие родители чувствовали себя легко, заботясь о своих детях. Наш лозунг «Воспитание детей следующего уровня» отражает желание облегчить трудности в воспитании детей и повысить уровень ухода за ними. Например, молодые родители часто не знают, что делать, когда их дети плачут. Мы разрабатываем устройства на основе Интернета вещей, которые помогают решить эту проблему.





Продукция Littleone соединяет Интернет вещей с приложениями для смартфонов, используя Bluetooth, чтобы предоставлять молодым мамам и папам «умные» услуги по уходу за детьми. В основе всех разработок лежит реальный опыт воспитания детей.





Я основал компанию вместе с одним из моих школьных друзей. До этого я занимался статистикой, а мой друг работал в финансовой компании. Поскольку у него было двое детей, нам было трудно встречаться друг с другом. Мы задавались вопросом, почему уход за детьми такой сложный, и каковы основные проблемы. Мы думали, что сможем объединить усилия для решения некоторых проблем. Я анализировал имеющиеся знания и создавал схемы ежедневных процедур, таких как кормление, смена подгузников и измерение температуры ребёнка. В это время мой друг создавал программы для анализа данных. Мы выпустили продукт, который сочетает в себе две технологии.





ⓒ LITTLEONE

Кормление - одна из самых сложных задач в воспитании детей, особенно новорождённых. Родители часто не совсем уверены в том, подходит ли для ребёнка температура молока, они не знают, что делать с ребёнком, выходя из дома. Вскоре они оказываются истощены как физически, так и морально. Смена подгузника - ещё одна обременительная задача. Родители должны вовремя сменить подгузник, чтобы у ребёнка не было раздражения кожи. Для того, чтобы своевременно выявить у него простуду, у родителей дома должен быть термометр. В качестве своего первого продукта компания разработала «умную» детскую бутылочку, которая помогает удобному кормлению.





Количество молока и время кормления должны варьироваться в зависимости от возраста, веса и пола ребёнка. Но большинство родителей просто устанавливают время кормления и дают молоко своим детям. Либо они кормят ребёнка, когда он заплачет. В этом случае подготовка может занять больше времени, чем само кормление. Наша «умная бутылка» рекомендует правильное время кормления с учётом пола и возраста ребёнка, чтобы родители могли подготовиться к кормлению до того, как ребёнок проголодается. Бутылка нагревает молоко и поддерживает его при идеальной температуре 37 градусов по Цельсию в течение двух часов. После кормления приложение автоматически записывает, сколько молока было израсходовано, и сколько времени заняло кормление. Оно анализирует предыдущие записи о кормлении и позволяет родителям узнать, когда им нужно кормить детей, и сколько молока понадобится в следующий раз.





«Умная бутылка» Littleone, созданная на основе Интернета вещей, выглядит как привычная всем бутылочка для кормления. Но датчик и электрогрелка, установленные в её нижней части, поддерживают оптимальную температуру содержимого. Программа определяет угол наклона бутылки и предотвращает заглатывание воздуха ребёнком. Устройство подключается к смартфону для записи подробных данных о кормлении. Компания предлагает и другие умные решения. Устройство под названием Smart PeePee толщиной 7 миллиметров и весом 6 граммов предупреждает родителей о состоянии подгузника через приложение для смартфона. Другой продукт, который называется Smart Temp, представляет собой термометр, изготовленный из лёгкого и дышащего материала. Он может в реальном времени обнаруживать изменения температуры. Продукция компании Littleone экспортируется в США и Японию. В прошлом году компания Littleone представила свою «умную бутылку» в США, и первая партия из пяти тысяч бутылок была распродана за четыре месяца. Продавая свою продукцию на Amazon, крупнейшем в мире торговом сайте, компания заключает контракты с покупателями из Германии и Великобритании.





Мы стремимся продвигать нашу продукцию среди индивидуальных потребителей через Amazon. Кроме того, мы непосредственно общаемся с покупателями, которые связываются с нами после знакомства с нашей продукцией на сайте. Мы стремимся превратить нашу продукцию в комплексную платформу, способную исследовать состояние здоровья детей и давать родителям полезные советы. Мы надеемся, что любой, кто пользуется нашей продукцией, сможет стать специалистом по уходу за детьми. Наша цель - стать компанией, которая избавит родителей от трудностей в уходе за детьми.





Пожелаем компании Littleone достичь цели.