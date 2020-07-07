Японским экспортным ограничениям ровно год

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Прошёл ровно год с того момента, как Япония ввела ограничения на экспорт некоторых ключевых материалов для южнокорейской электронной промышленности. Вопреки опасениям по поводу возможных сбоев в производстве полупроводников, отечественным производителям удалось диверсифицировать источники импорта и разработать собственные материалы. Ситуацию комментирует профессор Ким Гван Сок из аспирантуры международных исследований Университета Ханъян.





1 июля 2019 года Япония объявила об ужесточении контроля за экспортом трёх промышленных материалов, направляемых в Республику Корея. 4 июля соответствующее распоряжение правительства Японии вступило в силу. Этими тремя материалами являются фторированный полиимид, фоторезист и фтористый водород, которые используются для производства полупроводников и дисплеев. По-видимому, Япония считала, что ограничения на экспорт нарушат производство в ключевых отраслях южнокорейской промышленности и ослабят её конкурентоспособность.





Однако Япония пострадала больше¸ потеряв крупного торгового партнёра, который является мировым лидером в производстве полупроводников и дисплеев. Республика Корея разработала собственные технологии производства материалов и деталей. Экспортными ограничениями экономическое возмездие со стороны Японии не закончилось. 28 августа Республика Корея была исключена из списка стран, пользующихся торговыми льготами. В соответствии с этой мерой, японским экспортёрам приходится получать от правительства одобрение на поставки в соседнюю страну более чем тысячи наименований товаров. Японские торговые ограничения привели к снижению продаж южнокорейских компаний на 2,8% и сокращению их операционной прибыли на 1,9%. Однако через год ситуация улучшилась, и южнокорейские производители не понесли значительного ущерба от японских экспортных ограничений.





Поскольку Республика Корея зависела от японского сырья, были опасения по поводу остановки производственных линий. Однако за минувший год удалось диверсифицировать источники поставок ключевых материалов для производства полупроводников. В частности, значительно сократилась зависимость от Японии в отношении фтористого водорода. Большинство участников опроса, проведённого Федерацией корейской промышленности среди 149 корейских компаний, которые импортируют комплектующие из Японии, заявили, что их конкурентоспособность в области электронных компонентов, компьютеров, звукового и коммуникационного оборудования повысилась.





В 2018 году 93% торгового дефицита с Японией приходилось на импорт сырьевых материалов, деталей и оборудования. Однако правительство обязалось развивать соответствующие отрасли, в то время как непосредственно компании диверсифицировали поставщиков и наладили производство необходимых материалов внутри страны. Поставщиков жидкого фтористого водорода, используемого при производстве дисплеев, удалось найти в США и Китае. В результате импорт из Японии упал до одной четверти от уровня, который существовал до того, как ограничения вступили в силу. С фоторезистом было сложнее, но его поставщика удалось найти в Бельгии. Фторированный полиимид с самого начала не был большой проблемой, потому что его успешно производят внутри страны. Однако экспортные ограничения ударили по самой Японии, поскольку южнокорейские производители становятся все более независимыми. На фоне продолжающегося бойкота японских товаров чистая прибыль японской торговой сети Uniqlo снизилась на 11,9%. Кроме того, сократился хронический дефицит в южнокорейской торговле с Японией. Однако ещё многое предстоит сделать. Отечественная полупроводниковая промышленность по-прежнему зависит от Японии, и количество товаров, подлежащих экспортному контролю, может увеличиться. Учитывая эту возможность, Сеулу следует сосредоточиться на диверсификации импорта и производстве внутри страны. Юридическая битва во Всемирной торговой организации является ещё одним препятствием, которое необходимо преодолеть.





В сентябре прошлого года Республика еспублика Корея подала в ВТО жалобу на Японию по поводу экспортных ограничений, но в ноябре приостановила процесс её рассмотрения. Сеул попросил Токио отменить экспортные ограничения к концу мая этого года. Поскольку Япония не выполнила эту просьбу, южнокорейское правительство обратилось к ВТО с просьбой создать комиссию по урегулированию спора. Таким образом, впереди много работы.





Прошёл год с момента начала торгового конфликта между двумя странами. К сожалению, конца ему пока не видно. Конечно, две соседние страны должны сотрудничать во многих областях, включая восстановление глобальных цепочек поставок, нарушенных вспышкой COVID-19, ядерную проблему Северной Кореи и разногласия между США и Китаем. Япония должна как можно раньше отказаться от своей контрпродуктивной экономической политики и вернуться к диалогу.