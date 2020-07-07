Жив (#살아있다)





После огромного успеха зомби-апокалипсиса «Поезд в Пусан» в 2016 году, корейское кино возвращается с новой историей про зомби!

Главный герой, Чун У (в исполнении актера Ю А Ина), просыпается и обнаруживает, что мир вокруг него изменился. По неизвестной причине люди превратились в зомби, и он оказался заперт в своей квартире посреди Сеула. Телефонная связь, интернет, вайфай, даже вода в кране – все это исчезло и не работает. Чун У остался совершенно один против орд зомби, и совершенно случайно обнаружил, что в доме напротив него в живых осталась еще одна девушка…