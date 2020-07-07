Beenzino покидает родное гнездо

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Дорогие радиослушатели! На прошлой неделе сразу несколько знаменитостей рассказали о переменах в своей личной и творческой жизни. Во-первых, о новом старте объявил рэпер Beenzino, который решил покинуть родной лейбл. Также новый вызов в качестве сольного исполнителя бросает себе и участник группы EXO Кай. Ну и последняя новость гласит о начале нового этапа в отношениях Чи Сук из Rainbow и ее суженного – компьютерного гения Ли Ду Хи. Подробнее обо всех этих интригующих новостях – в очередном выпуске нашей рубрики!