Ветеран (베테랑)

Состояние торговли Японии с РК
2020-07-08
#Пять минут о кино l 2020-06-30
Абсолютный хит 2015 года, фильм «Ветеран» придется по вкусу всем любителям остросюжетных боевиков и полицейских триллеров. Полицейский Со До Чхоль в отпуске знакомится с парнем, который оказывается сыном одного из самых богатых людей страны. Но никто из них двоих не знал, что их знакомство не мимолетно, и Со До Чхолю придется преследовать молодого человека в рамках полицейского расследования…
2020-07-08
2020-07-08 15:55:16
2020-07-08
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