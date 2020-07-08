Ветеран (베테랑)





Абсолютный хит 2015 года, фильм «Ветеран» придется по вкусу всем любителям остросюжетных боевиков и полицейских триллеров. Полицейский Со До Чхоль в отпуске знакомится с парнем, который оказывается сыном одного из самых богатых людей страны. Но никто из них двоих не знал, что их знакомство не мимолетно, и Со До Чхолю придется преследовать молодого человека в рамках полицейского расследования…