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Мир режиссера Рю Сын Вана

#Пять минут о кино l 2020-07-07

Сеул сегодня

ⓒYONHAP News

Режиссер Рю Сын Ван по праву считается «королем боевиков» в Южной Корее. Такие известные хиты как «Ветеран», «Остров Кунхамдо», «Берлин» и другие прочно заняли место среди лучших боевиков киноиндустрии страны. Сегодня мы с вами подробнее остановимся на жизни и творчестве этого режиссера.

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