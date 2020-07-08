Мир режиссера Рю Сын Вана

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2020-07-08
#Пять минут о кино l 2020-07-07
Режиссер Рю Сын Ван по праву считается «королем боевиков» в Южной Корее. Такие известные хиты как «Ветеран», «Остров Кунхамдо», «Берлин» и другие прочно заняли место среди лучших боевиков киноиндустрии страны. Сегодня мы с вами подробнее остановимся на жизни и творчестве этого режиссера.
2020-07-08
2020-07-08 15:55:16
2020-07-08
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