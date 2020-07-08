



Многим хорошо знаком корейский эпос «Сказание о деве Сим Чхон» и, возможно, второстепенная героиня произведения – мамаша Ппэндок. В оригинальном эпосе её персонаж раскрывается лишь с одной стороны, но вот в современных интерпретациях сказания мамашу Ппэндок можно узнать по-новому. Подробнее о характере этой героини вы сможете услышать в нашем выпуске.





Выпуск 471. Мамаша Ппэндок

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором мамаша Ппэндок и слепой Сим отправляются в путь – Ким Су Ён (вокал)

* Песня «Мамаша Ппэндок» – «Ансамбль Ли Хи Чжон»

* Песня «Ппэндок» – Ким Юль Хи, Но Сон Тхэк (вокал) и группа Soul Sauce