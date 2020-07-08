Состояние торговли Японии с РК
2020-07-08
#Мелодии Кореи l 2020-07-08
Многим хорошо знаком корейский эпос «Сказание о деве Сим Чхон» и, возможно, второстепенная героиня произведения – мамаша Ппэндок. В оригинальном эпосе её персонаж раскрывается лишь с одной стороны, но вот в современных интерпретациях сказания мамашу Ппэндок можно узнать по-новому. Подробнее о характере этой героини вы сможете услышать в нашем выпуске.
Выпуск 471. Мамаша Ппэндок
* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором мамаша Ппэндок и слепой Сим отправляются в путь – Ким Су Ён (вокал)
* Песня «Мамаша Ппэндок» – «Ансамбль Ли Хи Чжон»
* Песня «Ппэндок» – Ким Юль Хи, Но Сон Тхэк (вокал) и группа Soul Sauce
2020-07-08
2020-07-08 15:55:16
2020-07-08
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