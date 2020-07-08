Рассказ «Два мула» писателя Чхве Иль Нама

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В начале крутой улочки отец крепко взял поводья с морды мула и приготовился подниматься наверх. В другие дни мул легко поднимал в гору четыреста брикетов, но в этот день он остановился на половине подъёма. Отец бросил на животное удивлённый взгляд и ещё больше натянул поводья. В этот момент мул чуть ослабил копыта - повозка покатилась вниз. Животное тут же повалилось на землю, груда угля рассыпалась. Но самое важное произошло сразу после.





그 가파른 골목길 어귀에 이르자 아버지는 미리서 노새 고삐를 낚아 잡고

한 달음에 올라갈 채비를 하였다.

그러나 어쩐 일인지 다른 때 같으면 사백장 정도 싣고는

힘 안들이고 올라설 수 있는 고개인데도 이날따라 오름길 중턱에서 턱 걸리고 말았다.

아버지는 어, 하는 눈치더니 고삐를 거머쥐고 힘껏 당겼다.

그 때였다.

노새가 발에서 잠깐 힘을 빼는가 싶더니 마차가 아래쪽으로 와르르 흘러내렸다.

그러나 정작 일은 그 다음에 벌어지고 말았다.









Наполовину согнувшись, отец погнался за мулом. Следом побежал и мальчик.









А мул всё продолжал бежать. Без повозки с углём он словно летел по дороге. Тут не было ни подъёмов, ни плёток, ни преград на пути. И вот он на скоростном шоссе. Без оплаты мул проскочил через шлагбаум и немного замедлил свой шаг. И всё равно продолжал бежать.





노새는 뛰고 또 뛰었다.

연탄 짐을 매지 않은 몸은 훨훨 날것 같았다.

가파른 길도 없었고, 채찍질도 없었고, 앞길을 막는 사람도 없었다.





자전거에 맥주 상자를 싣고 기우뚱기우뚱 건너가던 인부가

앞사람이 갑자기 뒷걸음질 치는 바람에 자전거의 핸들을 놓쳐 술 상자가 우르르 넘어졌다.

머리에 수건을 동이고 좌판앞에 앉아 있던 아낙네들이 아이구 이걸 어쩌지, 하면서

벌떡 일어서는 것을 신호로 시징 안에 벌집 쑤신 듯한 소동이 사방으로 번져갔다.

다리를 건너고 얼마를 가자 길어 넓어지고 앞이 툭 트였다.

노새는 돈도 안 내고 톨게이트를 빠져나가더니 그 때부터는 다소 속도를 늦추었다.

그러나 절대로 뛰는 일을 멈추지는 않았다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Мул – необычное животное. Это помесь лошади и осла, но при этом самостоятельно мулы не создают потомство. Это символично. Отец героя занимается тем, что перевозит на повозке вещи с помощью своего мула. Но долго ли будет востребована эта услуга в мире, в котором на широких автострадах теперь ездят автомобили и такси? Сейчас эта профессия исчезла. А вместе с ней перестал существовать и отец героя.









Писатель Чхве Иль Нам родился в 1932 году в г. Чончжу провинции Чолла-Пукто. Дебютировал в 1956 году с произведением «Отмена усыновления». Лауреат 61-й премии в области культуры г. Сеула 2012 г. (в категории «Литература»), лауреат литературной премии им. Ли Сана 1986 г.