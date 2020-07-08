ЖИЛЬЁ В КОРЕЕ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 3

Возможна ли община в городе? Часть 1.





В наши дни дома совместного проживания становятся альтернативой для тех, кому важнее качество жизни, чем наличие своего жилья. В больших городах совместное проживание набирает сторонников как способ не только восстановить дух общины, но также обеспечить себе жилищную стабильность.





В одном из домов совместного проживания, управляемых социальным предприятием Woozoo, жильцы общаются в гостиной. Чтобы создать гармоничную обстановку, в компании, когда рассматривают заявки желающих, обращают внимание на схожесть интересов и вкусов потенциальных соседей.

ⓒ Woozoo

Культура жилья в Корее пережила радикальные перемены в последние 40-50 лет. И речь не только о распространении современных жилых комплексов и об изменении образа жизни: исчезла культура общины, присущая традиционному обществу. В наши дни соседи по многоэтажке, разделённые одной стенкой, физически стали ближе, но эмоционально отдалились и не стремятся общаться.

После Корейской войны население Сеула стало расти в геометрической прогрессии: в 1950 году в столице жило около 1,5 млн. человек, но с 1960-х годов, когда начался быстрый экономический рост, стало стабильно увеличиваться и в 1990 году превысило 10 млн. человек. Единственным решением для обеспечения жильём стремительно растущего населения было строительство крупных жилых комплексов. Но культура жизни в своей квартире в качестве цены, заплаченной за удобство жизни и финансовое благополучие, породила такие побочные эффекты, как индивидуализм, конфликты между жильцами и разобщённость. Постепенный разрыв традиционных связей между людьми и семьями вылился в распад общины.

В результате мы стали богаче, но мало кто может сказать, что стал счастливее. Исчезновение общины не приблизило достижения отдельно взятого счастья и привело к прерыванию эмоциональных обменов, когда люди общались друг с другом в атмосфере заботы и доверия. По мере осознания проблемы в 2010-е годы в качестве альтернативы появились такие формы, как совместное проживание, совместная аренда жилья и жилищные кооперативы.





Первый этаж здания Тхоныйдон-чип занимает фонд «Чонним». Жильцы дома совместного проживания могут использовать это пространство как библиотеку, а когда фонд проводит форумы или другие мероприятия — бесплатно в них участвовать.

ⓒ Kim Yong-kwan

Домохозяйства из одного человека

За изменениями культуры жилья стоит в том числе резкий рост домохозяйств из одного или двух человек. До 1980-х годов число «одиночек» было статистически незначительным. Но к 2018 году домохозяйства из одного человека составили около 30% всех домохозяйств, а если добавить к ним домохозяйства из двух человек, цифра значительно превысит 40%. И эта тенденция будет только усиливаться.

В то же время продолжает расти число пустующих домов. По данным на 2019 год только в Сеуле около 3000 таких домов, а по всей стране — 1,4 млн. заброшенных домов, в которых никто не живёт. Долгое время для корейцев обзавестись своим домом было главной задачей в жизни. Но на фоне распада традиционной семьи, увеличения домохозяйств из одного человека и заоблачных цен на жильё ослабло и желание иметь свою недвижимость. Для тех, кто живёт один, жильё — скорее объект использования, чем обладания. Вследствие этого значительно увеличилось количество «офистелей» и «вонрумов» (студия-однушка) на одного человека. Но это в свою очередь привело к усугублению социальной изоляции.

В отличие от этого совместное жильё позволяет жить вместе с другими, не отказываясь при этом от личного пространства. Масштаб этого рынка ещё не велик, но стабильно растёт и, согласно прогнозам, продолжит увеличиваться. В качестве примера можно назвать Тхоныйдон-чип («чип» — «дом») фонда «Чонним». Большинство домов для совместного проживания — это перестроенные здания. Но Тхоныйдон-чип в центре Сеула отличается от них. Фонд «Чонним» и архитектурная компания Seoul Social Standard совместно спроектировали и построили здание таким образом, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и минимизировать неудобства, которые сопровождают совместное проживание с чужими людьми.

Пак Сон Тхэ* исполнительный директор фонда «Чонним»





Полный текст статьи «Возможна ли община в городе?»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.