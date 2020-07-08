Визит представителя США Стивена Бигэна в Сеул

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С 7 по 9 июля заместитель государственного секретаря, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн совершил визит в Сеул. Он чётко заявил, что цель визита – подтвердить крепость союзнических отношений США и Республики Корея. Вашингтон нацелен на создание прочного мира, ликвидацию ядерного оружия на Корейском полуострове и светлое будущее для северокорейского народа. Более того, США готовы возобновить переговоры с КНДР в любое время,- подтвердил Стивен Бигэн . Итоги визита комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.