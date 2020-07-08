Пропагандистские листовки в КНДР

ⓒ YONHAP News

Одной из причин нынешнего ухудшения межкорейских отношений стала отправка на Север пропагандистских листовок южнокорейскими организациями, состоящими из северокорейских беженцев. 4 июня Пхеньян выступил с резким заявлением, осуждающим подобную деятельность. Через несколько дней был взорван межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. Северокорейская сторона пригрозила направить на Юг 12 миллионов собственных пропагандистских листовок. Об истории пропагандистских листовок, которые начали использоваться в качестве психологического оружия во время Корейской войны, более подробно расскажет доктор Пон Ён Сик из Института проблем воссоединения при Университете Ёнсэ.