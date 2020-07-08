Суд РК отказал США в экстрадиции оператора порносайта

ⓒYONHAP News

6 июля Высший суд Сеула принял решение об отказе в выдаче США 24-летнего Сон Чжон У – оператора сайта с детской порнографией Welcome to Video. Суд обосновал отказ двумя причинами. Во-первых, выдача преступника может вызвать трудности в расследовании внутри страны, а во-вторых, южнокорейский суд имеет полное право применять свои меры наказания, так как преступник является гражданином РК.

Сайт Welcome to Video работал в даркнете, то есть, был недоступен для обычных веб-браузеров. Сон Чжон У управлял сайтом с июня 2015 года по март 2018 года. Во всём мире были арестованы 337 причастных к деятельности сайта, в том числе, 223 южнокорейца. Среди пользователей, которых насчитывалось порядка 1 млн 280 тыс человек, распространялось около 3 тысяч материалов с детской порнографией.

В апреле Сон Чжон У закончил отбывать 18-месячный тюремный срок, но был возвращён под стражу в ожидании решения по запросу об экстрадиции. Его ждёт расследование в связи с другими обвинениями, включая международное отмывание денег.

Решение сеульского суда вызвало волну протестов южнокорейской общественности. Многие южнокорейцы считают наказание Сон Чжон У слишком лёгким, тогда как в США он мог бы получить пожизненное заключение. В августе 2018 года американский суд предъявил обвинение Сон Чжон У по девяти пунктам, связанным с его работой на объекте массовой сексуальной эксплуатации детей.