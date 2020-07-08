На пост генерального директора ВТО претендует кандидат от РК

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Восемь человек, в том числе директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, выдвинули свои кандидатуры на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Помимо РК, своих кандидатов выдвинули Великобритания, Нигерия, Египет, Кения, Мексика, Молдова и Саудовская Аравия. Процедура избрания главы ВТО занимает до шести месяцев, однако на этот раз предполагается, что процесс будет ускорен в связи с тем, что нынешний глава ВТО Роберто Азеведо 14 мая внезапно объявил о снятии с себя полномочий, хотя до окончания его срока правления оставался ещё год.

Ю Мён Хи является специалистом в области международной торговли с 25-летним опытом. В 1994 и 2012 годах южнокорейцы уже предпринимали неудачные попытки возглавить ВТО. Теперь упор делается на потенциал РК в качестве посредника в отношениях между США, Китаем и странами Европы, а также между развитыми и развивающимися странами.