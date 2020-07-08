Суд обязал КНДР выплатить компенсации военнопленным

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Двое южнокорейцев, которые в годы Корейской войны попали в плен и находились на Севере, выиграли судебный иск к КНДР и её руководству о возмещении ущерба за принудительный труд. 7 июля суд Центрального административного округа Сеула обязал Северную Корею выплатить по 21 млн вон (17.550 долларов) каждому из них.

Одному из бывших военнопленных удалось вернуться на родину в 2000 году, а другому – в 2001 году. По мнению представителей истцов, ответственность за возмещение ущерба лежит на тогдашних руководителях КНДР Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, а также нынешнем главе КНДР Ким Чон Ыне, который унаследовал их финансовые обязательства.

Решение суда было принято спустя более трёх лет после подачи иска. Это связано с тем, что ввиду отсутствия способа уведомления обвиняемого был запущен процесс публичного извещения об иске. Эта процедура применяется в случаях, когда обвиняемый не получает судебные документы и не отвечает на обращения суда. Вероятность того, что КНДР признает решение суда или возместит ущерб, крайне низка, поэтому представители истцов намерены инициировать процедуру принудительного изъятия средств через Фонд экономического и культурного сотрудничества Юга и Севера. Фонд был учреждён в январе 2004 года, он занимается выплатой авторских отчислений за использование северокорейских материалов, в том числе, видеоматериалы телевидения КНДР. Южнокорейский суд признал свою юрисдикцию по отношению КНДР впервые.