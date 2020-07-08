Cмерть мэра Сеула Пак Вон Суна

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Тело 64-летнего мэра Сеула Пак Вон Суна обнаружено в полночь 10 июля в лесопарковой зоне на склоне горы Пугаксан в центре столицы. Обнаружению предшествовали семичасовые поиски, в которых участвовали полицейские с собаками и беспилотники. Как сообщил представитель полиции, предварительной причиной смерти мэра является самоубийство. Об исчезновении Пак Вон Суна 9 июля в 17 часов сообщила в полицию его дочь. В тот день мэр не вышел на работу из-за плохого самочувствия. По имеющимся данным, он покинул свою резиденцию в муниципальном округе Чонно-гу в 10:44 утра. По словам дочери мэра, уходя из дома, он оставил записку, которая по своему содержанию напоминала завещание.

Гибель политика связывают с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах, поскольку накануне бывшая подчинённая мэра подала в полицию заявление. Она сообщила о навязчивых физических контактах со стороны Пак Вон Суна и отправке непристойных сообщений в мессенджерах, которые продолжались с 2017 года. В соответствии с законом, рассмотрение заявления автоматически прекращено в связи со смертью подозреваемого. До очередных местных выборов, назначенных на 7 апреля 2021 года, обязанности мэра будет исполнять его заместитель по административным вопросам Со Чжон Хёп.

Власти Сеула объявили пятидневный траур по покойному мэру. Перед зданием мэрии установлен памятный алтарь, к которому в течение пяти дней могут прийти все желающие отдать дань уважения покойному.

Пак Вон Сун, бывший адвокат по вопросам прав человека и гражданский активист, являлся членом правящей Демократической партии Тобуро. Он занимал пост мэра Сеула с 2011 года, и его рассматривали в качестве потенциального кандидата для участия в президентских выборах 2022 года.