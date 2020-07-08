Обзор творчества певицы Хва Са

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Вторая рубрика июля посвящена певице Ан Хе Чжин (안혜진). Девушка известна общественности как Хва Са (화사), что в переводе с корейского означает «светлый, яркий, красивый». Певица с 2014 года выступает в составе группы MAMAMOO, являясь главной вокалисткой и рэп-исполнительницей. На сегодняшний день Хва Са, пожалуй, одна из самых ярких певиц среди исполнителей корейской поп-музыки. Девушка получила признание благодаря своим вокальным данным, неповторимому голосу и оригинальной внешности. Не будет преувеличением сказать, что Хва Са состоялась как сольный исполнитель и достигла такого уровня, когда может заниматься собственной музыкальной карьерой вне MAMAMOO.

Хва Са выступает на сцене вот уже шесть лет, однако её сольная карьера началась сравнительно недавно, в 2019 году. В продюсерском агентстве MAMAMOO рассказали, что Хва Са активно принимала участие в композиторской деятельности и обладает собственным стилем и видением, в связи с чем было принято решение о начале сольной карьеры. В результате 13 февраля прошлого года вышел сингл-альбом «Глупыш» (멍청이) или Twit. Это первая музыкальная композиция рубрики. В ней поётся о девушке, которая несерьёзно относится к своему молодому человеку. Он проявляет к ней большой интерес, делает всё ради своей любимой, но в ответ слышит слово «глупыш». В итоге девушка остаётся одна и лишь тогда понимает, что на самом деле «глупой» оказалась она сама.

После успешного сольного дебюта Хва Са взяла небольшой перерыв для подготовки к выпуску первого мини-альбома. Параллельно с этим она принимает участие в съёмках передачи «Набросок Ю Хи Ёля» (유희열의 스케치북), где исполняет несколько песен прошлых лет. Далее последовал ряд работ, записанных вместе с участницей MAMAMOO Хви Ин (휘인) и певцом Ким Хён Чхолем (김현철), WOOGIE и британской певицей Дуа Липа. Вскоре, 29 июня, выходит первый сольный мини-альбом Хва Са. Это было долгожданное событие для поклонников её творчества. В целом альбом состоит из семи музыкальных дорожек, включая ранее опубликованный сингл «Глупыш». Работа получила название «Мария» (마리아), в ней содержится послание певицы к самой себе, а также ко всем тем, кто когда-либо получал душевные раны от других людей. Одноимённый заглавный трек, в частности, повествует о том, что беспричинная ненависть порой может очень сильно ранить до глубины души.

Следом в эфире прозвучали песни «Мария» и «Почему» (WHY). Последняя, в частности, повествует об отношениях между двумя влюблёнными, когда девушка чувствует, что молодой человек охладел к ней, и его чувства уже не такие как раньше. В завершение рубрики прозвучала ещё одна песня из нового альбома - LMM. В ней поётся о том, что в жизни бывает так, что зачастую нас не покидает чувство одиночества, сравнимое с тёмной ночью, которой не видно конца. Естественным образом возникает желание немедленно выбраться из этого состояния, однако в один момент понимаешь, что, перетерпев все трудности, ты становишься сильнее чем раньше.