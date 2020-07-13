Стартовал показ сериала «Все мужчины одинаковые»





Показ нового сериала KBS2 «Все мужчины одинаковые» (그놈이 그놈이다) стартовал 6 июля. По данным Nielsen Korea, телевизионный рейтинг первой серии составил 3,9%. Сериал представляет собой романтическую комедию об одинокой девушке Со Хён Чжу, роль которой исполнила актриса Хван Чжон Ым (황정음). В первой серии героиня во время помолвки делает заявление, шокирующее собравшихся гостей. Она сообщает о том, что не видит себя в качестве супруги и будущей матери, делая выбор в пользу одиночества. Однако судьба распоряжается так, что вскоре девушка оказывается втянутой в любовный треугольник. Дальнейшее развитие событий в следующих сериях «Все мужчины одинаковые». Сериал выходит по понедельникам и вторникам в 21:30 по Сеульскому времени.