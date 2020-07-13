Пианист Ким Гван Мин даст сольный концерт

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Южнокорейский пианист Ким Гван Мин (김광민) даст первый за последние три года сольный концерт. Мероприятие состоится 15 августа в концертном зале Lotte в Сеуле. Последний концерт музыканта состоялся в 2017 году, после выпуска шестого студийного альбома «Ты и я» (You & I). По словам артиста, в название концерта «Летний бриз» (여름 바람) вложен особый смысл. Своим выступлением музыкант хочет внести небольшой вклад в борьбу с последствиями COVID-19, предоставив возможность слушателям ненадолго отвлечься от проблем и обрести душевный покой. Известно, что во время предстоящего мероприятия будут представлены несколько новых музыкальных композиций. Последний обзор творчества Ким Гван Мина доступен на сайте KBS World Radio во вкладке «Музыкальный марафон».