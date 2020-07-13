Айда в провинцию Кёнгидо вместе с участницами APINK!

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Администрация провинции Кёнгидо совместно с агентством Kakao M представит контент с участницами группы APINK. Каждый вторник в течение июля будут опубликованы несколько видеороликов на тему путешествия в Корее. Певицы в общей сложности посетят двенадцать мест в семи городах провинции Кёнгидо, поделятся своими впечатлениями, а также примут участие в фотосъёмке для календаря, приуроченного к десятилетию со дня дебюта на корейской сцене. Видеоконтент будет доступен на YouTube-каналах Checkin_Gyeonggi (체크인경기) и 1theK (원 더케이). В Национальной организации туризма Кореи сообщили, что «путешествие через интернет» позволит иностранным поклонниками группы познакомиться с туристическими особенностями провинции и станет поводом к тому, чтобы в будущем посетить Страну утренней свежести.