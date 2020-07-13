«Открой Корею» вместе Netflix

Состояние торговли Японии с РК
2020-07-08
Американская развлекательная компания Netflix 7 июля представила контент «Открой Корею» (Explore Korea). В видеоролике, размещённом на официальном YouTube-канале Национальной организации туризма Кореи (VisitKorea), раскрываются культурные и исторические особенности Кореи, её образ через призму прошлого и будущего. Особое внимание привлекают фрагменты из сериалов и телешоу Netflix. В самой компании сообщили, что придают особое значение возможности раскрыть всю красоту Кореи через собственный контент.
2020-07-08
2020-07-08 15:55:16
2020-07-08
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