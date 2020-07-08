



Дата рождения: 10 декабря 1978 г.





Писательница и телеведущая Квак Чон Ын (곽정은) родилась в городе Кванмён провинции Кёнгидо. Окончила женскую школу иностранных языков Мёндок, затем отделение английского языка и литературы университета Соган. В настоящее время проходит обучение в магистратуре университета Ханян, где изучает психотерапию. Занимается журналистской деятельностью с 2001 года. В 2005 году поступила на работу в международный женский журнал Cosmopolitan. С 2013 по 2014 гг. являлась ведущей телепередачи «Охота на ведьм» (마녀사냥) телеканала JTBC. C 2018 года ведёт передачу Love Naggers (연애참견) телеканала KBS Joy.