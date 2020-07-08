Танцовщицы (6) 좋아서

Состояние торговли Японии с РК
2020-07-08
#Говорим как герои сериалов l 2020-07-12
Диалог недели
권승찬(Квон Сын Чан)： 자리 났다. 앉아라.
Вот, свободное место. Садись.
김시은(Ким Си Ын)： 됐다.
Нет, не хочу.
권승찬(Квон Сын Чан)： 다리 아프다. 앉아있어라.
А то ноги заболят. Садись, говорю.
김시은(Ким Си Ын)： 내가 앉을게. 아 참.
Ладно, сажусь – сажусь.
권승찬(Квон Сын Чан)： 내가 특별히 양보했데이.
Я специально тебе место уступил.
김시은(Ким Си Ын)： 뭘 처웃노?
Чего ты смеешься?
권승찬(Квон Сын Чан)： 좋아서.
Потому что рад.
Фраза недели
좋아서
[Чо-а-со]
Потому что рад
Грамматика
좋다 – прилагательное, которое означает «хороший, приятный, радостный». Далее добавляется окончание «서», которое означает «потому что» или указывает причину какого-то действия. В корейском языке, когда прилагательное употребляется как сказуемое, то оно переводится как наречие. Все вместе получается 좋아서. В каких-то случаях данное выражение переводится также как «потому что мне нравится».
О слове 낮, которое переводится как «день»
(Ответ на вопрос от Бориса Мазурова)
☞ 낮 : «Часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера». Однако в действительности слово 낮 обозначает в основном отрезок времени с 12 часов дня до 3-4 часов после полудня.
☞ 정오 : «12 часов дня, полдень»
☞ 오전 : «до 12 часов», т.е. утро
☞ 오후 : «после 12 часов», т.е. днем после обеда до вечера
2020-07-08
2020-07-08 15:55:16
2020-07-08
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