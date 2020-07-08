Танцовщицы (6) 좋아서

Диалог недели

권승찬(Квон Сын Чан)： 자리 났다. 앉아라.

Вот, свободное место. Садись.

김시은(Ким Си Ын)： 됐다.

Нет, не хочу.

권승찬(Квон Сын Чан)： 다리 아프다. 앉아있어라.

А то ноги заболят. Садись, говорю.

김시은(Ким Си Ын)： 내가 앉을게. 아 참.

Ладно, сажусь – сажусь.

권승찬(Квон Сын Чан)： 내가 특별히 양보했데이.

Я специально тебе место уступил.

김시은(Ким Си Ын)： 뭘 처웃노?

Чего ты смеешься?

권승찬(Квон Сын Чан)： 좋아서.

Потому что рад.





Фраза недели

좋아서

[Чо-а-со]

Потому что рад





Грамматика

좋다 – прилагательное, которое означает «хороший, приятный, радостный». Далее добавляется окончание «서», которое означает «потому что» или указывает причину какого-то действия. В корейском языке, когда прилагательное употребляется как сказуемое, то оно переводится как наречие. Все вместе получается 좋아서. В каких-то случаях данное выражение переводится также как «потому что мне нравится».





О слове 낮, которое переводится как «день»

(Ответ на вопрос от Бориса Мазурова)





☞ 낮 : «Часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера». Однако в действительности слово 낮 обозначает в основном отрезок времени с 12 часов дня до 3-4 часов после полудня.

☞ 정오 : «12 часов дня, полдень»

☞ 오전 : «до 12 часов», т.е. утро

☞ 오후 : «после 12 часов», т.е. днем после обеда до вечера



