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Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-13


Режиссёр: Чхве Юн Сок, Ли Хо

Сценарист: Ли Ын Ён

В ролях: Хван Чжон Ым, Юн Хён Мин, Со Чжи Хун

На экранах: с 6 июля 2020 г.

Количество серий: 16 серий


Почему люди отказываются от брачной жизни, выбирая одиночество? Ответить на этот вопрос представляется сложным, поскольку у каждого есть своя причина. Одни попросту не встретили второю половинку, другие же не хотят брать на себя груз ответственности. Кто-то сетует на обстоятельства судьбы. Героиня сериала Со Хён Чжу – одна из тех, кто выбирает для себя такой жизненный путь. Несмотря на это, судьба распоряжается таким образом, что в её жизни появляются два молодых человека: одного она знает всю жизнь, со вторым – познакомилась совсем недавно. Хван Чжи У и Пак То Гём, так зовут молодых людей, проявляют активный интерес к девушке, тем самым «разрушая» относительное спокойствие в её жизни. Возникает вопрос: какой же для себя выбор сделает героиня сериала.

Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)
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