Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)

Состояние торговли Японии с РК
2020-07-08
#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-13
Режиссёр: Чхве Юн Сок, Ли Хо
Сценарист: Ли Ын Ён
В ролях: Хван Чжон Ым, Юн Хён Мин, Со Чжи Хун
На экранах: с 6 июля 2020 г.
Количество серий: 16 серий
Почему люди отказываются от брачной жизни, выбирая одиночество? Ответить на этот вопрос представляется сложным, поскольку у каждого есть своя причина. Одни попросту не встретили второю половинку, другие же не хотят брать на себя груз ответственности. Кто-то сетует на обстоятельства судьбы. Героиня сериала Со Хён Чжу – одна из тех, кто выбирает для себя такой жизненный путь. Несмотря на это, судьба распоряжается таким образом, что в её жизни появляются два молодых человека: одного она знает всю жизнь, со вторым – познакомилась совсем недавно. Хван Чжи У и Пак То Гём, так зовут молодых людей, проявляют активный интерес к девушке, тем самым «разрушая» относительное спокойствие в её жизни. Возникает вопрос: какой же для себя выбор сделает героиня сериала.
2020-07-08
2020-07-08 15:55:16
2020-07-08
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