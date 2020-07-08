Все мужчины одинаковые (그놈이 그놈이다)





Режиссёр: Чхве Юн Сок, Ли Хо

Сценарист: Ли Ын Ён

В ролях: Хван Чжон Ым, Юн Хён Мин, Со Чжи Хун

На экранах: с 6 июля 2020 г.

Количество серий: 16 серий





Почему люди отказываются от брачной жизни, выбирая одиночество? Ответить на этот вопрос представляется сложным, поскольку у каждого есть своя причина. Одни попросту не встретили второю половинку, другие же не хотят брать на себя груз ответственности. Кто-то сетует на обстоятельства судьбы. Героиня сериала Со Хён Чжу – одна из тех, кто выбирает для себя такой жизненный путь. Несмотря на это, судьба распоряжается таким образом, что в её жизни появляются два молодых человека: одного она знает всю жизнь, со вторым – познакомилась совсем недавно. Хван Чжи У и Пак То Гём, так зовут молодых людей, проявляют активный интерес к девушке, тем самым «разрушая» относительное спокойствие в её жизни. Возникает вопрос: какой же для себя выбор сделает героиня сериала.