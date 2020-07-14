Полуостров (반도)





Спустя четыре года Корейский полуостров находится в руинах после разразившегося зомби-апокалипсиса. Даже Пусан, который уцелел во время начала эпидемии, давно пал. Однако остались несколько групп выживших, которые отчаянно борются за свое существование. Главный герой Чон Сок (в исполнении актера Кан Дон Вона), которому чудом удалось спастись от зомби, получает секретное задание, в ходе которого ему нужно достать определенный грузовик с секретным грузом и вывезти его заграницу. Однако на его пути встают орды зомби и сошедшие с ума солдаты «Зоны 631». Удастся ли главному герою сбежать из той разрухи, в которую превратился Корейский полуостров?