Компания LUI Technology и её интеллектуальные решения

ⓒ LUI TECHNOLOGY

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представляем компанию LUI Technology, которая предоставляет интеллектуальные решения для обмена голосовыми сообщениями. С подробностями - г-н Ли Сан Хо, основатель и председатель совета директоров компании.





Компания LUI Technology обладает оригинальными технологиями, связанными с беспроводной связью и распознаванием речи. Я начал работать в 1994 году в качестве исследователя в области информации и связи, занимался разработкой первой в стране сети оптической связи. На моих глазах происходило развитие технологий -от оптических сетей связи и сетей коммутации ATM к асимметричной цифровой абонентской линии ADSL, затем к сверхвысокоскоростной цифровой абонентской линии VDSL. Затем появились сети WiFi, 3G, LTE, а сейчас Интернет вещей. Я работал в той сфере, которая давала мне возможность одним из первых узнавать о новейших технологиях.





В 1994 году компания Korea Telecom (ныне KT Corporation) впервые в стране запустила коммерческие интернет-услуги. В том же году г-н Ли Сан Хо начал заниматься новейшими технологиями связи. Более 20 лет он работал в той сфере, которая развивалась со скоростью света, а в 2017 году основал компанию LUI Technology. Название компании представляет собой сочетание двух китайских символов, которые означают «быть искренним» и «быть выгодным». Эти символы - философия компании: «со всей искренностью производить продукты, которые приносят пользу». Самый первый из продуктов компании полностью соответствует этой философии.





ⓒ LUI TECHNOLOGY

Большинство существующих радиостанций двусторонней связи сложны в использовании и тяжелы. Однако сегодня жители всего мира пользуются смартфонами. У нас возникла идея разработать технологию предоставления бесплатной голосовой услуги передачи данных в любой части мира без использования отдельного устройства. Другими словами, если смартфон пользователя подключён к Wi-Fi, ему не требуется отдельный беспроводной приёмник, и на динамик не будет влиять шум окружающей среды. Самым большим достоинством нашего продукта является то, что не нужно устанавливать отдельное приложение. Кроме того, есть функция, которая позволяет пользователям проводить опросы удовлетворённости клиентов и помещать записанные файлы в свои смартфоны.





Продукт LUI Technology - это решение на основе Интернета вещей, которое обеспечивает обмен голосовыми сообщениями в реальном времени и услуги беспроводной связи. Беспроводные радиочастотные приёмники обычно используются для синхронного перевода в музеях и на конференциях, проводимых на иностранном языке. Они обычно предоставляются в аренду и должны быть возвращены. Качество звука часто является неудовлетворительным из-за помех. Возникает также проблема с зарядкой аккумулятора. Технология Voice Things избавила от этих неудобств. Она позволяет использовать голосовые услуги напрямую через смартфоны. Другими словами, если у пользователя есть смартфон и наушники, он может легко услышать говорящего и перевод речи на свой родной язык. Можно даже задавать вопросы в групповом чате, а после окончания конференции полу+чить содержание докладов в текстовом виде по электронной почте.





Voice Things - это технология обмена голосовыми сообщениями без использования искусственного интеллекта. Наше оборудование поддерживает беспроводную связь, имеет технологию преобразования голоса в цифровой формат и кодирования в режиме реального времени. Она также имеет функцию диктовки для преобразования голосового формата в текстовой, который можно отправлять по электронной почте. Если подключить обычную дополнительную батарею, устройство будет работать как беспроводная точка доступа.





LUI Technology обладает оригинальной технологией распознавания голоса и протоколом беспроводной связи. В 2017 году, когда была основана компания, она уже запатентовала технологию беспроводной связи для обработки речи и установила в устройство маршрутизатор с использованием оригинальной технологии. Другими словами, устройство использует процессор приложений смартфона для ретрансляции в другие сети, поэтому смартфон выступает в качестве базовой станции. Вот почему Voice Things не требуется установки отдельного приложения. Пользователю просто нужно зайти на веб-сайт с помощью своего смартфона, чтобы подключиться к передатчику или конференц-залу. Компания продаёт свою продукцию в крупнейшем в мире онлайн-магазине Amazon и по другим каналам. Voice Things от LUI Technology привлёк внимание многих зарубежных покупателей.





Мы запустили продукт в сентябре прошлого года и нашли для него покупателей на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе. В ноябре прошлого года мы подписали контракты на экспортные поставки на сумму 2 млн долларов. Мы получили положительные отзывы из США, постепенно налаживаем отношения с покупателями на Ближнем Востоке. Все наши клиенты говорят нам, что качество звука в Voice Things лучше, чем при использовании радиостанций двусторонней связи, которые они использовали до сих пор.





Компания LUI Technology представила поистине новый метод коммуникации. Разрабатывая свои продукты, компания полностью реализует свою философию - «со всей искренностью производить продукты, которые приносят пользу».