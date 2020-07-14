Итоги второго квартала для южнокорейской экономики

ⓒ YONHAP News

Компании отчитываются о своих экономических показателях во втором квартале, который в этом году оказался крайне неблагоприятным из-за глобальной пандемии COVID-19. О том, как отечественные компании выживают в условиях кризиса, расскажет экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





Samsung Electronics и другие отечественные компании опубликовали предварительные экономические результаты за второй квартал. Почему они так важны? Всем известно, что основной удар пандемии COVID-19 пришёлся именно на второй квартал, и анализ экономических результатов за этот период поможет понять, удалось ли компаниям пережить кризис. Возможно, кризис уже достиг дна, и в третьем квартале начнётся восстановление. По предварительной оценке, операционная прибыль компаний, чьи акции торгуются на фондовой бирже, снизилась не менее чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, ситуация у всех разная, и у некоторых компаний экономические показатели не ухудшились, а у кого-то даже улучшились. Давайте посмотрим подробнее.





Экономические результаты второго квартала весьма неоднозначные. В связи с ухудшением ситуации в Европе и США возникли опасения, что экспортная отрасль пострадает особенно сильно. Однако некоторые моменты всех приятно удивили. Так, главный биржевой индекс KOSPI, который снизился в марте до отметки 1.400 пунктов, за три месяца смог вернуться к уровню 2.200 пунктов.





Результаты Samsung Electronics оказались неожиданными. По предварительным экспертным оценкам операционная прибыль компании должна была составить во втором квартале не более 6,5 трлн вон (5 млрд 400 млн долларов). Я полагал, что будет чуть больше – около 6 млрд долларов, и меня считали оптимистом. На самом деле операционная прибыль Samsung Electronics составила во втором квартале 6 млрд 700 млн долларов, а продажи - 43,5 млрд долларов. Продажи снизились на 7% в годовом исчислении, но с операционной прибылью ситуация лучше. Она даже увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, второй квартал оказался для Samsung Electronics удачным.





Движущей силой Samsung Electronics были полупроводники. На фоне пандемии COVID-19 вырос спрос на дистанционные услуги, онлайн-обучение, видеоконференции и онлайн-игры. В этой связи оказалась востребована бытовая электроника. Хорошие результаты и у другого отечественного электронного гиганта - LG Electronics. Ожидается, что после подведения окончательных результатов второго квартала компания займёт первое место в мире по объёму продаж бытовой техники и операционной прибыли, опередив американскую Whirlpool.





Пандемия COVID-19 оказала в целом негативное влияние на рынок. Но у некоторых компаний рост операционной прибыли превысил даже 10% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Кризис практически не затронул компания, связанные с компьютерными играми, программным обеспечением, производством и доставкой продуктов питания, а также медиа-индустрией. Однако авиакомпании, производители стали, автомобилей и финансовые компании пострадали очень сильно, их прибыль существенно снизилась.





Благоприятные экономические показатели – не правило, а скорее исключение. Большинство компаний, чьи акции торгуются на бирже, пострадали. Кризис затронул такие отрасли как нефтяная, газовая и химическая. Перспективы третьего квартала для них тоже неблагоприятны. А какова ситуация на фондовом рынке?





Сегодня всех интересует, продолжится ли рост южнокорейских биржевых индексов, который наблюдался с конца апреля по июнь? Bank of America прогнозирует снижение темпов роста, поскольку основное внимание сосредоточится на реальной экономике и её восстановлении. С другой стороны, банк Credit Suisse прогнозирует дальнейший рост индексов, поскольку Республика Корея обладает финансовой устойчивостью, а в борьбе с COVID-19 достигнуты потрясающие успехи. JP Morgan считает, что рост показателей фондового рынка продолжится, причём главный индекс KOSPI может составить 2.400 пунктов. Однако для этого необходима активность инвесторов.





Итак, во втором квартале отечественная экономика продемонстрировала свою устойчивость. Ситуация на фондовом рынке тоже не самая плохая. Тем не менее, всё может измениться в любой момент, поэтому нужно внимательно следить за развитием ситуации.