Рассказ «Комусин» писателя О Ён Су

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Пока он оценивал взглядом размер ноги девушки, откуда-то вдруг прилетела жирная пчела и закружила вокруг лица Нам И. Нахмурившаяся Нам И начала крутить головой и отгонять рукой пчелу, но та вдруг села ей на блузку и поползла по груди. Тревожно наблюдавший за этим продавец патоки в один миг подскочил к Нам И и ладонью прижал пчелу. Растерявшаяся и покрасневшая Нам И отступила назад так, что пчела оказалась в руке у молодого человека. После короткого жужжания пчела ужалила юношу прямо в ладонь. Тот стал так смешно стряхивать пчелу с руки и одновременно дуть на больное место, что Нам И не могла сдержать свой смех и лишь прикрывала улыбку рукой. Продавец же смотрел на девушку, наполовину смеясь и плача, при этом её улыбка казалась ему очень красивой.





이 때 난데없이 굵다란 벌 한 마리가 날아와

남이의 얼굴 주위를 잉잉 날아돌더니

남이 저고리 앞섶에 붙어 가슴패기로 기어오르고 있다.

조마조마 보고 있던 엿장수는 한 걸음에 뛰어들어 손바닥으로 벌을 딱 덮어 눌렀다.

남이는 당황하면서도 귀 언저리를 붉히고 한 걸음 뒤로 물러서자,

이번엔 그만 엿장수의 손바닥을 쏘아 버렸다.

엿장수가 쥐었던 손을 펴 불며 털며 하는 꼴이 남이는 어떻게나 우스웠던지

그만 손등으로 입을 가리고 킥킥하고 웃어 버렸다.

엿장수는 반은 울상, 반은 웃는 상, 남이를 바라보는데 남이의 송곳니가 무척 예뻐 보였다.









Резиновые туфли комусин, на которые дети выменивали у продавца патоку, положили начало новым отношениям между Нам И и молодым человеком.









Продавец патоки продолжал приходить в деревню, а когда приходил, не торопился идти дальше. В какие-то дни он широко улыбался и раздавал детям патоку, но когда он угрюмо сидел в немом молчании, никто патоку не получал. Поэтому дети, увидев продавца, сначала пытались угадать его настроение, нежели приметить стойку для патоки.

- Неужто женились? – спрашивали знакомые деревенские женщины. Но продавец патоки лишь скромно улыбался и отворачивал своё широкое лицо от чужих взглядов.





엿장수는 한결같이 왔고, 와서는 갈 줄을 몰랐다.

어떤 날을 싱글벙글 웃었고, 웃는 날은 애들에게 엿을 나눠 주었으나

벙어리처럼 덤덤히 앉았다가 가는 날은 엿 맛을 못 보았다.

그렇기에 아이들은 엿장수가 오면

옆판보다 먼저 엿장수 눈치부터 보는 버릇이 생겼다.





요즘은 더 텁수룩한 머리에다가 기름 칠갑을 해 가지고는

억지로 빗어 넘기고 또 옥색 인조견 조끼도 입었다.

“엿장수 요새 장가갔는가 베?”

낯익은 동네 아낙네들이 이런 얘기라도 할라치면

엿장수는 수줍게도 씩 웃으며 그 펑퍼짐한 얼굴을 모로 돌리곤 했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Так и не раскрыв свои чувства к продавцу патоки, Нам И уезжает на родину вместе с отцом. Но грусть всё равно одолевает её. Она уезжает из деревни в нефритовых комусин, которые очевидно ей подарил молодой человек. Её походка, должно быть, выдавала любовь, сожаление, печаль. И продавец патоки видит такую Нам И. Никто из них не мог попросить другого остаться. Их расставание описано автором очень тепло.









Писатель О Ён Су (1909-1979 гг.) дебютировал в 1950 году с рассказом «Виноград». Лауреат I премии Корейской ассоциации литераторов 1955 года.