Актеры Сон Е Чжин и Ли Сон Гюн готовы покорять Голливуд!

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Друзья! Влияние K-POP волны уже давно потихоньку выходит за пределы Кореи и Азии, и вот очередное тому подтверждение. Сообщается, что на подходе новая голливудская картина от создателя таких кинохитов, как «Гаттака» и «Шоу Трумана», а в ее съемках примут участие корейские актеры Сон Е Чжин и Ли Сон Гюн. Также своим новым релизом под названием «Monster» нас порадовал и «напугал» первый саб-юнит группы Red Velvet – Айрин и Сыль Ги. Не терпится услышать подробности? Тогда не забудьте послушать очередной выпуск нашей рубрики 15 июля!