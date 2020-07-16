



Ким Су Чхоль был известен как эстрадный певец, пока сорок лет назад не заинтересовался традиционной музыкой. С тех пор он записал не один десяток альбомов, которые заслуженно получили признание, как среди эстрадных исполнителей, так и среди традиционных музыкантов. Подробнее о певце и композиторе Ким Су Чхоле вы сможете узнать в нашем выпуске.





Выпуск 472. Певец и композитор Ким Су Чхоль

* Мелодия «Цветочная сказка» (композитор Ким Су Чхоль) – Пак Ён Хо (флейта согым)

* Мелодия «Годы спустя» из фильма «Сопхёнчжэ» (композитор Ким Су Чхоль) – Пак Ён Хо (флейта тэгым)

* Мелодия «Во время битвы» (композитор Ким Су Чхоль) – Ким Су Чхоль