Возможна ли община в городе? Часть 2.
2020-07-16
#Мелодии Кореи l 2020-07-15
Ким Су Чхоль был известен как эстрадный певец, пока сорок лет назад не заинтересовался традиционной музыкой. С тех пор он записал не один десяток альбомов, которые заслуженно получили признание, как среди эстрадных исполнителей, так и среди традиционных музыкантов. Подробнее о певце и композиторе Ким Су Чхоле вы сможете узнать в нашем выпуске.
Выпуск 472. Певец и композитор Ким Су Чхоль
* Мелодия «Цветочная сказка» (композитор Ким Су Чхоль) – Пак Ён Хо (флейта согым)
* Мелодия «Годы спустя» из фильма «Сопхёнчжэ» (композитор Ким Су Чхоль) – Пак Ён Хо (флейта тэгым)
* Мелодия «Во время битвы» (композитор Ким Су Чхоль) – Ким Су Чхоль
2020-07-16
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