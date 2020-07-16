ЖИЛЬЁ В КОРЕЕ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 3

Возможна ли община в городе? Часть 2.





В здании Тхоныйдон-чип живёт семь человек. Личные комнаты сделали поменьше, чтобы получить просторную кухню размером около 33 кв.м, где жильцы могут общаться, часто делясь друг с другом утварью и едой, а также приглашать своих друзей. Туалеты, ванные и прачечная тоже общего пользования, что позволило увеличить полезную площадь.

Первый этаж здания Тхоныйдон-чип занимает фонд «Чонним». Здесь проходят разнообразные встречи и форумы. В офисе фонда получают заказы за жильцов, когда тех нет дома, и поскольку в офисе всегда горит свет, тем, кто возвращается с работы поздно ночью, кажется, что дома их кто-то ждёт.





Жильцы дома Ёндудон-чип (Сеул) общаются во время вечеринки в своей общей кухне и гостиной.

ⓒ Junglim Foundation

Является ли совместное проживание общиной? В строгом смысле нет. Совместное проживание — это попытка восстановить не общину как таковую, а дух принадлежности к ней. В прошлом в общинах нередким было чрезмерное с современной точки зрения вмешательство в чужие дела и даже попытки «перевоспитать» другого человека. Совместное проживание стремится восстановить дух общины, в которой сохранены плюсы традиционного общества, но устранены все негативные аспекты. Это своего рода «вольная община», члены которой не чувствуют себя одиноко или изолированно, помогают друг другу, когда это необходимо, сохраняя при этом некоторую дистанцию. К примеру, тот, кто живёт в жилых комплексах в больших городах, вряд поведёт в больницу заболевшего соседа. Но в вольной общине люди с радостью придут на помощь в подобной ситуации.

При совместном проживании особенно важным становится уважение личного пространства. Поэтому в здании Тхоныйдон-чип личные комнаты и помещения общего пользования находятся на разных этажах. Жильцы также обязаны соблюдать правила проживания, например ставить обувь на свою полку, а не оставлять на полу в общей прихожей или не пользоваться стиральной машиной после определённого часа вечером. Иногда жильцы по необходимости договариваются о новых правилах.

Помимо домов совместного проживания для одиночек продолжает расти число жилищных кооперативов, где вместе живёт более 2-х семей. Показательный пример успеха — кооператив Сохэнчжу в деревне Сонмисан в Сеуле, где совместно проживает 9 семей. Если обычно компания-застройщик строит дом, а потом находит жильцов, то здесь будущие жильцы были вовлечены уже на этапе проектирования. Были учтены индивидуальные требования жильцов, такие, например, как наличие чердака или балкона, поэтому квартиры внутри здания получились разными, как если бы они были частными домами. Здесь есть отдельные общие пространства для совместного присмотра за детьми, приёма пищи и общения. Есть также общая кладовка, где жильцы могут хранить вещи, которыми пользуются редко. Плюс в здании «поселились» три местных малых предприятия.

В здании Ёндудон-чип в Сеуле, введённом в строй в 2018 году, проживает шесть семей: пара пожилых супругов, которым больше 70 лет, пары в возрасте за 30 и за 40, семья с четырьмя детьми и семья с тремя детьми. Они пользуются общей кухней, прачечной и небольшой библиотекой. В таком доме совместного проживания семейного типа, наверное, самое важное — это возможность совместного присмотра за детьми. Дети свободно играют и остаются на ночь друг у друга, а взрослые с радостью присматривают за детьми соседей.

Ещё одна цель этого дома — стать центром притяжения для местных жителей. Один из жильцов — преподаватель корейского языка, который обучает иностранных студентов. Его подопечные едят в общей кухне и занимаются в библиотеке. Также, если родители из числа местных жителей задерживаются на работе и не могут забрать своё чадо из детского сада до его закрытия, воспитатели приводят ребёнка сюда, и тот играет с детьми жильцов, пока его родители не придут домой.

Пак Сон Тхэ* исполнительный директор фонда «Чонним»





Полный текст статьи «Возможна ли община в городе?»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.