Возможен ли третий северокорейско-американский саммит?

Возможна ли община в городе? Часть 2.
2020-07-16
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-07-16
Возможность проведения ещё одного северокорейско-американского саммита остаётся открытой. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. В свою очередь, первый заместитель заведующего организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян рассматривает новую встречу лидеров двух стран «как совершенно невыгодную и бесполезную». Ситуацию комментирует доктор О Гён Соп из Института проблем воссоединения.
2020-07-16
2020-07-18
2020-07-15
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >