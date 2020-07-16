Возможен ли третий северокорейско-американский саммит?

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Возможность проведения ещё одного северокорейско-американского саммита остаётся открытой. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. В свою очередь, первый заместитель заведующего организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян рассматривает новую встречу лидеров двух стран «как совершенно невыгодную и бесполезную». Ситуацию комментирует доктор О Гён Соп из Института проблем воссоединения.