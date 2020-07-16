Предметы роскоши в КНДР

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Южнокорейские магазины беспошлинной торговли, работа которых была в течение нескольких месяцев фактически парализована из-за пандемии COVID-19, недавно начали распродажу своих товаров. Их можно купить по доступным ценам в обычных универмагах, поэтому распродажа привлекает внимание многочисленных покупателей. А есть ли предметы роскоши в Северной Корее? Если есть, то кому они доступны? Разобраться в этом нам поможет доктор Пон Ён Сик из Института проблем воссоединения при Университете Ёнсэ.