Национальное собрание 21-го созыва приступило к работе

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16 июля приступило к работе Национальное собрание РК 21-го созыва. Законодательный орган должен был начать работу ещё 30 мая, но из-за разногласий правящих и оппозиционных сил сделать это удалось только спустя 47 дней. В этот день к депутатам обратился президент РК Мун Чжэ Ин. Он призвал парламентариев отказаться от противостояния и враждебности и открыть новую эпоху межпартийного сотрудничества. Глава государства также призвал к взаимодействию в реализации проекта «Новый курс», нацеленного на укрепление экономики в условиях кризиса. Поддержка Национального собрания – обязательный фактор для преодоления трудностей и решения разнообразных государственных задач, отметил Мун Чжэ Ин.

В ближайшее время парламенту предстоит разрешить ряд накопившихся вопросов. Самым первым предметом для споров может стать обсуждение кандидатуры Ли Ин Ёна на пост министра по делам воссоединения и кандидатуры Пак Чи Вона на пост директора Национальной службы разведки. Оппозиционная Объединённая партия будущего выступает против кандидата Ли Ин Ёна из-за учёбы его сына в Швейцарии и против Пак Чи Вона, ссылаясь на его недостаточную компетентность. Наибольшее противостояние может вызвать дело об обвинении погибшего мэра Сеула Пак Вон Суна в сексуальных домогательствах. Споры также могут подогреть подозрения о преждевременном раскрытии факта начала следствия бывшему мэру наряду с рассмотрением кандидата на должность начальника Управления полиции. Национальному собранию предстоит рассмотреть и другие острые вопросы, среди которых регулирование ситуации на рынке недвижимости, начало работы следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников, реформирование прокуратуры.