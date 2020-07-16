МРОТ в 2021 году определён на уровне 8.720 вон

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РК в 2021 году установлен на уровне 8.720 вон (6,7 доллара) в час. Это на 1,5% или на 130 вон выше показателя текущего года. Соответствующее решение 14 июля приняла комиссия по минимальной заработной плате в составе представителей трудящихся, работодателей и общественности. За повышение МРОТ на этом уровне проголосовали девять человек, семь проголосовали против. Всего в голосовании принимали участие шестнадцать человек. Пять представителей трудящихся и два представителя работодателей покинули зал заседания в знак протеста ещё перед голосованием.

Нынешний рост является самым низким с 1988 года, когда в РК была впервые установлена минимальная заработная плата. До сих пор самый низкий рост МРОТ был зафиксирован во время финансового кризиса 1998 года, когда он составил 2,7%. Первоначально трудящиеся требовали увеличения МРОТ на 16,4% до 10 тыс вон в час, указывая на важность заботы о трудящихся с низким доходом, которые оказались на грани выживания из-за пандемии COVID-19. Работодатели, в свою очередь, наоборот, требовали снижения МРОТ на 2,1% до 8.410 вон, мотивируя это трудностями, с которыми столкнулись компании вследствие пандемии. Из-за огромной разницы в позициях трудящихся и работодателей альтернативный проект повышения МРОТ был подготовлен представителями общественности, которые также входят в состав комиссии по минимальной заработной плате. Проект предусматривал рост МРОТ от 0,3% до 6,1%. Но поскольку сторонам так и не удалось договориться, вопрос был решён путём голосования. В соответствии с законодательством РК, комиссия представляет решение о размере МРОТ министру труда и занятости, который должен до 5 августа объявить решение официально. Работник с минимальным заработком, занятый полный рабочий день, будет получать в следующем году 1.822.480 вон (1.510 долларов) в месяц.