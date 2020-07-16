Новый курс развития южнокорейской экономики

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Проект «Новый курс», на реализацию которого предстоит потратить 160 трлн вон (130 млрд долларов), позволит создать 1 млн 900 тыс. новых рабочих мест к 2025 году. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 14 июля с презентацией проекта, который призван помочь преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19 и подготовиться к эпохе после коронавируса. Проект предусматривает три основные цели: превратить экономику РК из догоняющей в опережающую, устранить социальное неравенство и предоставить гражданам всеобъемлющую заботу, а также сделать отечественную экономику низкоуглеродной. Глава государства отметил, что правительство инвестирует в новый проект 114 трлн вон. Остальные 46 трлн вон будут обеспечены частным сектором и местными органами власти. К 2022 году планируется потратить более 67 трлн вон.

Новые проект подразумевает два основных блока развития – цифровой и экологический. В цифровом блоке насчитывается 12 задач, в экологическом – 8. Их решение позволит создать безопасное общество с высокой долей трудоустроенного населения. Под задачами цифрового блока подразумевается открытие 140 тыс. банков общедоступных данных, а также создание банка биологических данных 1 млн человек, который поможет в борьбе с редкими и неизлечимыми заболеваниями. Цифровые задачи подразумевают также интеграцию средств связи пятого поколения и искусственного интеллекта, а также развитие компаний, предоставляющих услуги цифровым и бесконтактным способами, стопроцентное покрытие высокоскоростным беспроводным интернетом школ, создание 18 умных больниц и построение системы детального диагностирования 12 заболеваний с помощью искусственного интеллекта. В результате выполнения задач цифрового блока планируется создать 903 тыс. рабочих мест. Задачи экологического блока подразумевают модернизацию школ путём внедрения умных и экологически чистых технологий, предоставление 1 млн 130 тыс. электромобилей и 200 тыс. водородных автомобилей, раннюю утилизацию старых автомобилей на бензиновом двигателе, а также расширение использования альтернативных источников энергии. Задачи этого блока должны помочь созданию 659 тыс. рабочих мест.