Группа DEUX

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Третья рубрика июля посвящена популярнейшему дуэту 90-х годов DEUX (듀스). Группа выступала на сцене всего несколько лет, однако оставила после себя большое количество музыкальных хитов. Творчество DEUX оказало большое влияние на последующие поколения хип-хоп исполнителей и по сей день среди участников музыкальных коллективов Кореи по-прежнему много поклонников этой группы.

Всё началось 28 лет назад, когда два давних друга по имени Ким Сон Чжэ (김성재) и Ли Хён До (이현도) приняли решение объединиться и создать музыкальную группу. В начале пути у коллектива даже не было названия. Было лишь одно желание писать песни и выступать на сцене. По совету общего друга они выбрали слово DEUX, что в переводе с французского означает «два». Ребята знали друг друга ещё со школьной скамьи и отлично дополняли друг друга. Двое приступили к работе весной 1992 года, и уже на следующий год их усилия принесли свои плоды. 23 апреля состоялся релиз первого студийного альбома, получившего название DEUX. В него вошли восемь музыкальных дорожек с заглавным треком «Посмотри на меня» (나를 돌아봐), который прозвучал в начале рубрики.

Тяга к творчеству участников DEUX была настолько большой, что уже через восемь месяцев выходит очередной студийный альбом – Deuxism. Его релиз состоялся 30 декабря 1993 года. В общей сложности были представлены тринадцать песен, вобравших в себя элементы различных музыкальных жанров: хип-хоп, фанк, рок и баллада. Заглавный трек получил название «Мы» (우리는). Благодаря второму студийному альбому и, в частности, этой песне DEUX заняла прочное место среди исполнителей хип-хоп музыки. Артисты не стали останавливаться на достигнутом и уже 9 сентября 1994 года DEUX вновь возвращается с третьим альбомом. На этот раз ребята представили ремикс альбом с прошлыми хитами в несколько изменённой аранжировке. Это был настоящий подарок для поклонников группы во многом благодаря заглавному треку под названием «Летом» (여름 안에서) – второй композиции рубрики.

Третий и последний студийный альбом Force Deux вышел 13 апреля 1995 года, незадолго до смерти участника группы Ким Сон Чжэ. Третий альбом также получился очень успешным, однако артисты на пике своей популярности приняли неожиданное решение о распаде группы. Вскоре они дали прощальный концерт, запись которого была представлена в виде альбома Deux Live. После распада каждый из участников начал собственный путь. 19 ноября 1995 года Ким Сон Чжэ объявляет о начале сольной карьере, но буквально через сутки его находят мёртвым в одном из отелей. Смерть Ким Сон Чжэ окутана тайной, и до конца не понятно, из-за чего умер артист. В день смерти вместе с ним находились его девушка, менеджер, а также несколько танцоров. Как показали следственные действия, никто из них не был причастен к инциденту. Было ли это на самом деле убийство или нет, наверное, никто никогда не узнает. Действительно жаль, что всё так получилось. Группа DEUX всего за несколько лет добилась невероятного успеха, и вполне возможно, что артисты смогли бы достичь таких же результатов, выступая сольно. Но увы судьба распорядилась иначе.

В завершение рубрики прозвучали две песни: «Так сказать» (말하자면) и «Любовь и страх» (사랑, 두려움). Последняя вошла в альбом Deux Forever, вышедший 1 марта 1997 года, спустя несколько лет после смерти Ким Сон Чжэ. По словам Ли Хён До, альбом был опубликован в память его верного друга и коллеги по группе Ким Сон Чжэ.