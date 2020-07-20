Прими участие в видеоконкурсе Всемирного радио KBS





Всемирное радио KBS объявило о конкурсе «Жизнь в бесконтактном мире» (나의 집콕 생활 도전기). В мероприятии могут принять участие иностранные граждане, проживающие за пределами Республики Кореи (РК), за исключением тех, кто имеет гражданство РК и зарубежных корейцев. Для этого необходимо снять видеоролик на корейском языке о своей жизни в бесконтактном мире в условиях пандемии COVID-19. В работе следует раскрыть три вопроса: один общий и два по выбору. Приём заявок будет проходить в период с 27 июля до 14 августа. Более подробная информация будет доступна на странице «Приём заявок для отборочного тура», открытие которой запланировано на 27 июля. Оценка работ будет проводиться в соответствии с несколькими критериями, включая выбор лексики, правильность произношения и содержание видеоролика. По итогам отборочного тура будут выбраны двенадцать конкурсантов, которые получат возможность выйти в заключительный этап. Победители получат подарочные сертификаты AMAZON в зависимости от занятого места.