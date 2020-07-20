Хё Ён из Girls’ Generation представила очередной сингл

Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
Участница Girls’ Generation Хё Ён (효연) продолжает активно заниматься карьерой диджея, выступая под псевдонимом DJ HYO. На среду, 22 июля, запланирован релиз сингл-альбома Badster (배드스터), - сообщили в SM Entertainment. Это уже четвёртый по счёту альбом певицы. Последний - Punk Right Now (Remixes) - вышел в феврале 2019 года. Релиз первого сольника состоялся 18 апреля 2018 года.
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
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