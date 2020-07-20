Сэ Хун и Чхан Ёль из EXO заняли вершину музыкального чарта iTunes

Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
Участники группы EXO Сэ Хун (세훈) и Чхан Ёль (찬열), выступающие в составе саб-юнита EXO-SC, 13 июля представили первый полноформатный альбом 1 Billion Views (10억뷰 - The 1st Album). Работа представлена девятью песнями с одноимённым заглавным треком. По сообщениям SM Entertainment, новый альбом в день релиза занял первые места по числу продаж в Китае среди цифровых альбомов. На следующий день новинка заняла вершину музыкального чарта iTunes в категории Лучшие альбомы более чем в 50 странах мира.
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
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