Плохая семья (불량한 가족)

Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-20
Жанр: Драма, комедия
Режиссёр: Чан Чжэ Иль
В ролях: Пак Вон Сан, Пак Чхо Рон, То Чжи Хан
На экранах: с 9 июля 2020 г.
Молодая девушка Ю Ри занимается музыкой и мечтает о карьере виолончелистки. Всё бы ничего, да вот только отношения со сверстниками у неё не заладились. Не смотря на всё, она не показывает виду, чтобы не разочаровывать своего отца. Однажды её «друзья» решают подшутить над Ю Ри, в результате чего она поздно ночью оказывается в заброшенном здании. Там она встречает несколько странную девушку по имени Та Хэ. Впоследствии Ю Ри знакомится с её «необычной» семьёй…
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
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