Плохая семья (불량한 가족)





Жанр: Драма, комедия

Режиссёр: Чан Чжэ Иль

В ролях: Пак Вон Сан, Пак Чхо Рон, То Чжи Хан

На экранах: с 9 июля 2020 г.





Молодая девушка Ю Ри занимается музыкой и мечтает о карьере виолончелистки. Всё бы ничего, да вот только отношения со сверстниками у неё не заладились. Не смотря на всё, она не показывает виду, чтобы не разочаровывать своего отца. Однажды её «друзья» решают подшутить над Ю Ри, в результате чего она поздно ночью оказывается в заброшенном здании. Там она встречает несколько странную девушку по имени Та Хэ. Впоследствии Ю Ри знакомится с её «необычной» семьёй…