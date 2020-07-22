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Плохая семья (불량한 가족)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-07-20


Жанр: Драма, комедия

Режиссёр: Чан Чжэ Иль

В ролях: Пак Вон Сан, Пак Чхо Рон, То Чжи Хан

На экранах: с 9 июля 2020 г.


Молодая девушка Ю Ри занимается музыкой и мечтает о карьере виолончелистки. Всё бы ничего, да вот только отношения со сверстниками у неё не заладились. Не смотря на всё, она не показывает виду, чтобы не разочаровывать своего отца. Однажды её «друзья» решают подшутить над Ю Ри, в результате чего она поздно ночью оказывается в заброшенном здании. Там она встречает несколько странную девушку по имени Та Хэ. Впоследствии Ю Ри знакомится с её «необычной» семьёй…

Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
Плохая семья (불량한 가족)
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