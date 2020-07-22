Актер Кан Дон Вон (강동원)

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Сегодня мы поговорим об одном из самых известных и плодовитых актеров в Корее – Кан Дон Воне. В прошлый раз мы рассказали о самом последнем фильме с его участием «Полуостров», однако помимо него актер снялся в большом количестве лент. Давайте же посмотрим на него поподробнее.