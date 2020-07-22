Компания CVT и её технология распознавания лиц

ⓒ CVT

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы хотим представить вам компанию CVT, разработчика инновационной технологии распознавания лиц. У микрофона – президент компании г-н Ли У Гюн.





Компания CVT - это технологический стартап, который основан в 2015 году. Компания разработала систему распознавания лиц следующего поколения для компании KT Telecop, подразделения безопасности компании KT, ведущего поставщика телекоммуникационных услуг. Позже она разработала аналогичную систему для Samsung Group.





План разработки технологий распознавания лиц возник неожиданно. Однажды г-н Ли У Гюн вернулся домой и не смог вспомнить пароль электронного замка входной двери в квартиру. Он подумал, что неплохо было бы разработать технологию распознавания лиц, чтобы обеспечить людям больше удобств.





Пандемия COVID-19 привела к росту спроса на бесконтактные услуги. Технология распознавания лиц может использоваться для контроля за доступом в жилые и административные здания. В сочетании с тепловизором система распознавания лиц может одновременно измерить температуру тела, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Датчик веса, установленный под передними сиденьями автомобиля, определяет вес пассажира и активирует сигнал тревоги, когда отстёгнут ремень безопасности. Система распознавания лиц, будучи установлена на транспортных средствах, поможет не допустить за руль подростка без водительских прав или разрешить завести автомобиль только его владельцу. Распознав владельца, система поможет включить его любимую музыку, бортовому компьютеру поможет построить маршрут.





Система распознавания лиц автоматически сравнивает информацию, хранящуюся в базе данных, с конкретным человеком, находя совпадения и подтверждая его личность. По сравнению с другими системами биометрической аутентификации по радужной оболочке или отпечаткам пальцев, система распознавания лиц быстрее и удобнее, так как не требует физического контакта с телом.





ⓒ CVT

Наша система работает даже в экстремальных условиях, таких как землетрясения, пожары, перебои в подаче электроэнергии или сбои в компьютерной сети. Она обеспечивает мгновенное распознавание лиц, используя инфракрасную камеру. Люди могут проходить без остановки, так как камера распознаёт их лица всего за 0,2 секунды. Инфракрасная камера позволяет распознавать лица даже в полной темноте.





Обычные методы распознавания лиц работают медленно, потому что для передачи изображений требуется время. Система, разработанная компанией CVT, предназначена для аутентификации в реальном времени, поэтому она привлекла внимание крупных компаний. В прошлом году компания участвовала в Международной конференции и выставке по безопасности в Лас-Вегасе, где заключила контракт с японским электронным гигантом Panasonic. Воодушевлённая успехами, компания CVT активно изучает рынок Юго-Восточной Азии, стараясь сделать свою технологию более доступной и совершенной. Она разрабатывает новую технологию идентификации нескольких лиц одновременно.





До сих пор мы разрабатывай продукты в первую очередь для компаний. Но в этом году мы планируем запустить специальную систему, которая может использоваться в жилых домах. Система распознавания лиц, установленная на входе в квартиру, исключает необходимость физического контакта с панелью обычного электронного замка, что важно в условиях пандемии COVID-19. Наша цель - разработка чипа распознавания лиц для смартфонов, в которых данная функция не была изначально предусмотрена. Предлагая свои новые технологии, мы надеемся служить интересам людей во всём мире.





Вероятно, многие смотрели американский научно-фантастический фильм Особое мнение» (Minority Report), который вышел на экраны в 2002 году. В фильме, который показывает высокотехнологичного общество будущего, широко используются технологии распознавания лиц. Компания CVT воплотила фантастику в реальность.