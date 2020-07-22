Новое шоу «Шестое чувство» обещает стать вторым «Running Man»!

Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
# Новости шоу-бизнеса l 2020-07-22
Прошлая неделя порадовала нас новостями, так или иначе связанными с миром корейского кино и телевидения. Телеканал tvN анонсировал запуск новой развлекательной передачи под названием «Шестое чувство» с великолепным звездным кастом, певица Айрин из группы Red Velvet станет главной героиней нового фильма «Двойная котлета», а сиквел нашумевшего зомби-блокбастера «Поезд в Пусан 2: Полуостров» бьет рекорды проката не только в Корее, но и по всему миру. Подробнее обо всем этом – в новом выпуске нашей рубрики!
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >