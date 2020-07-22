Новое шоу «Шестое чувство» обещает стать вторым «Running Man»!

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Прошлая неделя порадовала нас новостями, так или иначе связанными с миром корейского кино и телевидения. Телеканал tvN анонсировал запуск новой развлекательной передачи под названием «Шестое чувство» с великолепным звездным кастом, певица Айрин из группы Red Velvet станет главной героиней нового фильма «Двойная котлета», а сиквел нашумевшего зомби-блокбастера «Поезд в Пусан 2: Полуостров» бьет рекорды проката не только в Корее, но и по всему миру. Подробнее обо всем этом – в новом выпуске нашей рубрики!