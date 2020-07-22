Рассказ «Но Чхан Сон и Эван» писательницы Ким Э Ран

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Однажды днём на междугородней стоянке, где работала бабушка, мальчик обнаружил пса, привязанного к железному забору. Вечером Чхан Сон снова проходил там – пёс был на том же месте.









Таких собак Чхан Сону доводилось видеть и прежде. Их выбрасывали на обочину посреди ночи, чтобы они бросались на смерть проезжавшим машинам.Он знал, что становилось с оставленными на стоянке животными.

Не отводя глаз от собаки, Чхан Сон допил колу из своего стакана. Белый пёс радостно кружил вокруг и обнюхивал мальчика. Потом он будто решился на что-то: приложил нос к его ладони, понюхал и полизал языком лёд. В этот момент Чхан Сон ощутил что-то мягкое, холодное, тепловатое, щекотное и податливое. Такое ощущение мальчик испытывал впервые. Вместо льда на ладони остались едва заметные следы воды. В этот же момент неуловимый след появился и в душе мальчика, но он не знал, что это значит.





전에도 찬성은 그런 개를 본 적 있었다.

한밤중 갓길에 버려진 뒤 앞차를 향해 죽어라 달려가던 개들이었다.

찬성은 휴게소에 남겨진 개들이 어디로 가는지 알고 있었다.





찬성이 컵에 남은 콜라를 끝까지 쪽 빨아먹고 손을 집어 넣었다.

흰 개가 찬성 주위를 빙그르르 돌며 찬성의 몸냄새를 맡았다.

그러곤 뭔가 결심한 듯 찬성의 손바닥에 코를 대고 킁킁대다 혀를 내밀어 얼음을 핥았다.

그 순간 물컹하고, 차갑고, 뜨뜻미지근하고, 간지럽고, 부드러운 뭔가가 찬성을 훑고 지나갔다.

난생 처음 느껴보는 감각이었다.

찬성이 손바닥은 얼음은 사라지고 손에 엷은 물자국만 남아 있었다.

동시에 찬성의 내면에도 묘한 자국이 생겼는데 그게 뭔지 몰랐다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В произведении нет ни слова об экономическом неравенстве, безразличии, эгоистичности, изолированности и других проблем общества, из-за которых трагично складываются жизни Чхан Сона и Эвана. Но образ идущего по опасной дороге Чхан Сона заставляет читателя задуматься о причинах, по которым этот добрый ребёнок должен страдать от бедности и одиночества.









Чхан Сон повернулся и пристально посмотрел на Эвана:

- Знаешь, Эван, мне всегда было интересно. Насколько должно быть больно, чтобы смерть была лучшим вариантом? Эван, тебе сильно больно? Извини, что не знаю… Послушай… Если ты не сможешь больше терпеть… Если будет совсем невмоготу, обязательно скажи мне. Хорошо?





에반의 젖은 속눈썹이 미세하게 파들거렸다.

찬성이 에반의 입매, 수염, 콧방울, 눈썹 하나하나를 공들여 바라봤다.





“있잖아, 에반. 나는 늘 궁금했어.

죽는게 나을 정도로 아픈건 도대체 얼마나 아픈 걸까?....

에반, 많이 아프니? 내가 잘 몰라서 미안해...

있잖아, 에반. 만약에 못 참겠으면...

나중에 너무 힘들면 형한테 꼭 말해. 알았지?”









Писательница Ким Э Ран родилась в 1980 году в г. Инчхон. Её дебютный рассказ «Дом, в котором не стучатся» был опубликован в 2002 году. Лауреат литературной премии газеты «Хангук ильбо» 2003 года.