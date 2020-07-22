КНДР на стороне Китая в его конфликте с США

Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-07-23
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене особого торгового статуса Гонконга после принятия правительством Китая нового закона о национальной безопасности в бывшей британской колонии. Кроме того, США отвергли территориальные притязания Пекина в Южно-Китайском море и предупредили о возможность введения санкций против Китая. В ответ Пекин обвинил Вашингтон в попытках разрушить мир в регионе и вбить клин между Китаем и соседними странами. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >