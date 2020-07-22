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КНДР на стороне Китая в его конфликте с США

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-07-23

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене особого торгового статуса Гонконга после принятия правительством Китая нового закона о национальной безопасности в бывшей британской колонии. Кроме того, США отвергли территориальные притязания Пекина в Южно-Китайском море и предупредили о возможность введения санкций против Китая. В ответ Пекин обвинил Вашингтон в попытках разрушить мир в регионе и вбить клин между Китаем и соседними странами. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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