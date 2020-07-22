Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
#Сближаясь с Севером l 2020-07-23
31 мая этого года агентство ЦТАК сообщило, что горный массив Пэктусан привлекает внимание учёных всего мира своим богатым биоразнообразием. В этой связи в 2018 году Комиссия КНДР по делам ЮНЕСКО приняла решение подать заявку на его включение в список глобальных геопарков. О том, какое значение Пэктусан имеет для северокорейцев, расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
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