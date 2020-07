Лучшие песни «Топ-десятки» первого полугодия 2020 года

ⓒ YONHAP News, Big Hit Entertainment

Четвёртая рубрика июля посвящена лучшим песням «Топ-десятки» «Музыкального марафона» в первом полугодии 2020 года. На первом месте оказалась песня Blueming певицы IU (아이유). Она продержалась в «Топ-десятке» 25 из 26 недель. Второе место с результатом 22 недели занимает «Любая песня» (아무노래) в исполнении ZICO (지코). Замыкает тройку лидеров группа Red Velvet (레드벨벳) с популярным хитом Psycho (싸이코). Её результат – 17 недель в хит-параде. Далее по списку группа MAMAMOO (마마무) и их недавняя песня HIP. Она продержалась в первой десятке чарта 16 недель. Пятую строчку заняла группа BTS (방탄소년단) с песней ON. Также в эфире рубрики прозвучали песни WANNABE в исполнении группы ITZY (있지) и «Дельфин» (돌핀) в исполнении группы OH MY GIRL (오마이걸).